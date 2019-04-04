Поправки к сборникам и карты_СФ

Поправки к сборникам и карты_СФ

Цена договора и требования к обеспечению

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКТ-6 (Без сопровождения карт)" Кол-во: 20.000

"Позиция 2" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКТ-5 (Без сопровождения карт)" Кол-во: 25.000

"Позиция 3" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-32 (Без сопровождения карт)" Кол-во: 20.000

"Позиция 4" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-24 (Без сопровождения карт)" Кол-во: 20.000

"Позиция 5" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-23 (Без сопровождения карт)" Кол-во: 20.000

"Позиция 6" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-22 (Без сопровождения карт)" Кол-во: 25.000

"Позиция 7" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-21 (Без сопровождения карт)" Кол-во: 25.000

"Позиция 8" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-20 (Без сопровождения карт)" Кол-во: 25.000

"Позиция 9" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-19 (без сопровождения карт)" Кол-во: 20.000

"Позиция 10" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-14 (Без сопровождения карт)" Кол-во: 25.000

"Позиция 11" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-13 (Без сопровождения карт)" Кол-во: 25.000

"Позиция 12" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-12 (Без сопровождения карт)" Кол-во: 25.000

"Позиция 13" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-11 (Без сопровождения карт)" Кол-во: 25.000

"Позиция 14" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-10 (Без сопровождения карт)" Кол-во: 20.000

"Позиция 15" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-9А (Без сопровождения карт)" Кол-во: 15.000

"Позиция 16" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-9 (Без сопровождения карт)" Кол-во: 15.000

"Позиция 17" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-8 (без сопровождения карт)" Кол-во: 20.000

"Позиция 18" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-7 (без сопровождения карт)" Кол-во: 20.000

"Позиция 19" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-6 (без сопровождения карт)" Кол-во: 20.000

"Позиция 20" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-5 (Без сопровождения карт)" Кол-во: 20.000

"Позиция 21" "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-4 (Без сопровождения карт)" Кол-во: 20.000

"Позиция 22" "Поправки к Сборнику АНИ №29 по аэродромам и посадочным площадкам Южного-Северо-Кавказского ФО РФ за 4 квартал 2019г" Кол-во: 4.000

"Позиция 23" "Поправки к Сборнику АНИ №29 по аэродромам и посадочным площадкам Южного-Северо-Кавказского ФО РФ за 3 квартал 2019г" Кол-во: 4.000

"Позиция 24" "Поправки к Сборнику АНИ №29 по аэродромам и посадочным площадкам Южного-Северо-Кавказского ФО РФ за 2 квартал 2019г" Кол-во: 4.000

"Позиция 25" "Поправки к Сборнику АНИ №29 по аэродромам и посадочным площадкам Южного-Северо-Кавказского ФО РФ за 1 квартал 2019г" Кол-во: 4.000

"Позиция 26" "Поправки к Сборнику АНИ №30А за 4 квартал 2019г" Кол-во: 5.000

"Позиция 27" "Поправки к Сборнику АНИ №30А за 3 квартал 2019г" Кол-во: 5.000

"Позиция 28" "Поправки к Сборнику АНИ №30А за 2 квартал 2019г" Кол-во: 5.000