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    Главная / Торги / Поправки к сборникам и карты_СФ

    Поправки к сборникам и карты_СФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 23:0004.04.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90911Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90911

    Наименование закупки

    Поправки к сборникам и карты_СФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 15:42

    Документация процедуры

    Заявка_интернет_магазин_ЭТП_ГПБ_27.03.19_сборники_АНИ_и_маршрутные_карта.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-33-49

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    tender@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область, Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поправки к сборникам и карты_СФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 23:00 GMT +304.04.2019 23:0004.04.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90911Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поправки к сборникам и карты_СФ

    Начальная цена

    719 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область,Московская область, 443046, г. Самара, Аэропорт-2, 3АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата после получения

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКТ-6 (Без сопровождения карт)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКТ-5 (Без сопровождения карт)"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-32 (Без сопровождения карт)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-24 (Без сопровождения карт)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-23 (Без сопровождения карт)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-22 (Без сопровождения карт)"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 7"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-21 (Без сопровождения карт)"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 8"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-20 (Без сопровождения карт)"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 9"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-19 (без сопровождения карт)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-14 (Без сопровождения карт)"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 11"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-13 (Без сопровождения карт)"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 12"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-12 (Без сопровождения карт)"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 13"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-11 (Без сопровождения карт)"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 14"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-10 (Без сопровождения карт)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-9А (Без сопровождения карт)"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 16"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-9 (Без сопровождения карт)"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-8 (без сопровождения карт)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-7 (без сопровождения карт)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-6 (без сопровождения карт)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-5 (Без сопровождения карт)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Карта листовая топографическая специального назначения в масштабе 1:50000 маршрутная УКЛ-4 (Без сопровождения карт)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Поправки к Сборнику АНИ №29 по аэродромам и посадочным площадкам Южного-Северо-Кавказского ФО РФ за 4 квартал 2019г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Поправки к Сборнику АНИ №29 по аэродромам и посадочным площадкам Южного-Северо-Кавказского ФО РФ за 3 квартал 2019г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Поправки к Сборнику АНИ №29 по аэродромам и посадочным площадкам Южного-Северо-Кавказского ФО РФ за 2 квартал 2019г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Поправки к Сборнику АНИ №29 по аэродромам и посадочным площадкам Южного-Северо-Кавказского ФО РФ за 1 квартал 2019г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Поправки к Сборнику АНИ №30А за 4 квартал 2019г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Поправки к Сборнику АНИ №30А за 3 квартал 2019г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 28"

    "Поправки к Сборнику АНИ №30А за 2 квартал 2019г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Поправки к Сборнику АНИ №30А за 1 квартал 2019г"

    Кол-во: 5.000

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