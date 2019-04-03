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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов (тонер-картриджей и фотобарабанов) для оргтехники Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019г.

    Поставка расходных материалов (тонер-картриджей и фотобарабанов) для оргтехники Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90898Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90898

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов (тонер-картриджей и фотобарабанов) для оргтехники Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 15:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов (тонер-картриджей и фотобарабанов) для оргтехники Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 14:00 GMT +303.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90898Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов (тонер-картриджей и фотобарабанов) для оргтехники Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019г.

    Начальная цена

    199 503,42

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Оренбургский филиал ООО "Газпромтранс", 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30 км. Автодороги Оренбург-Самара. КПП 563843001, ИНН 7728262893 ,ОКПО 14822266 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Без предоплаты, без аванса, оплата в течение 60 дней с момента получения Товара на складе Покупателя. Транспортные расходы входят в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Xerox 106R01413 черный 20000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Kyocera TK-7205 1T02NL0NL0 черный 35000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Сервисный набор Kyocera MK-7105 1702NL8NL0"

    Кол-во: 1.000

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