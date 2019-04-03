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    Главная / Торги / приобретение кухонного инвентаря и столовой посуды

    приобретение кухонного инвентаря и столовой посуды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 06:0003.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90897Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90897

    Наименование закупки

    приобретение кухонного инвентаря и столовой посуды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 15:12

    Документация процедуры

    Спецификация_кухонный_инвентарь_2019г.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение кухонного инвентаря и столовой посуды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 06:00 GMT +303.04.2019 06:0003.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90897Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение кухонного инвентаря и столовой посуды

    Начальная цена

    484 624,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 354204 г.Сочи Лазаревский район ул. Сибирская дом 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами первичных документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стакан Vidivi Олд Фэшн "Кончерто" стекло 230МЛ 84ММ 80ММ прозрачный 01020615 Италия"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 2"

    "Стакан Vidivi Олд Фэшн "Хани" стекло 230МЛ 84ММ 80ММ прозрачный 01020617 Италия"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 3"

    "Подставка для карточек Tabl пластик 105х150х80ММ 02130116 прозрачный"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 4"

    "Салатник круглый Steelite Монако Вайт 60МЛ 100x45ММ фарфор белый 03030418"

    Кол-во: 245.000

    "Позиция 5"

    "Сковорода порционная KunstWerk 142МЛ 130ММ 20ММ фарфор 04020607 белая"

    Кол-во: 216.000

    "Позиция 6"

    "Кокотница KunstWerk 115МЛ 90ММ фарфор 03051312"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 7"

    "Венчик ProHotel нержавеющая сталь 250х100ММ 04040851"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Лопатка кухонная Matfer сталь/пластик металлический, черный 310/200х30ММ 04110489"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Лопатка изогнутая ProHotel Проотель нержавеющая сталь/пластик металлический, черный 393/260х40ММ 04110819"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Нож кухонный Arcos Universal 360/210ММ нержавеющая сталь/полиоксиметилен для хлеба 04070589"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Пресс для гриля Wells чугун 17х11СМ Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Форма для выпечки Matfer "Экзопан" сталь с антипригарным покрытием серый съемное дно 240х25ММ 04142880"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Форма для выпечки бриошей Matfer сталь с антипригарным покрытием 60х25ММ 25ШТ 04142835"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Форма для выпечки Matfer "Конус" пластик черный 50х150ММ 12ШТ 04144593"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 15"

    "Форма для выпечки маффин Risoli "Маффин" сталь с антипригарным покрытием 70х30х355х270ММ 12ШТ 04146074"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 16"

    "Форма для выпечки маффин Matfer "Маффин" силикон, стеклопластик черный 51х21ММ 40ШТ 04142889"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Форма для выпечки Matfer "Цилиндр" силикон, стеклопластик черный 38х20х600х400ММ 48ШТ 04144578"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Миска ProHotel Проотель 7.6Л; ДМ³ нержавеющая сталь 340ММ 04142956"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 19"

    "Насадка кондитерская "Рифленая лента" ProHotel нержавеющая сталь 35х45ММ 04145828"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Насадка кондитерская "Маленький лепесток" ProHotel нержавеющая сталь 22х36ММ 04144241"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Насадка кондитерская "Трава" ProHotel нержавеющая сталь 22х18ММ 04144247"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Насадка кондитерская "Полоска" ProHotel нержавеющая сталь 22х30ММ 04144237"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Мешок кондитерский Matfer нейлон 600х320ММ 04142865"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Мешок кондитерский Matfer нейлон 500х260ММ 04142864"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Форма для выпечки Matfer "Мадлен" силикон, стеклопластик темно-коричневый 78х47х19ММ 40ШТ 04141369"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Форма для выпечки Matfer "Шарлотка" силикон, стеклопластик черный 18 ячеек в форме 78х40х600х400ММ 04145962"

    Кол-во: 4.000

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