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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
приобретение кухонного инвентаря и столовой посуды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 15:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 23-03-76
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жуков Андрей Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение кухонного инвентаря и столовой посуды
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.04.2019 06:00 GMT +303.04.2019 06:0003.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90897Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение кухонного инвентаря и столовой посуды
Начальная цена
484 624,15
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 354204 г.Сочи Лазаревский район ул. Сибирская дом 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течении 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами первичных документов
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Кол-во: 150.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 180.000
Кол-во: 245.000
Кол-во: 216.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
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