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    Главная / Торги / Поставка кислорода технического в Ленском районе Республика Якутия

    Поставка кислорода технического в Ленском районе Республика Якутия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90891Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90891

    Наименование закупки

    Поставка кислорода технического в Ленском районе Республика Якутия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 13:55

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_поставки_технические_газы_2019.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78 доб. 6096865

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка кислорода технического в Ленском районе Республика Якутия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 10:00 GMT +304.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90891Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кислорода технического в Ленском районе Республика Якутия

    Начальная цена

    1 476 936,72

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, пос. Пеледуй, Ленский район Республика ЯкутияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки, поставка до 31.12.2019 г. по заявкам филиала

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислород газообразный технический баллон 40Л; ДМ³"

    Кол-во: 570.400

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