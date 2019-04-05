www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг по по проведению периодического медицинского осмотра
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 12:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Совнаркомовская, 4
Почтовый адрес
603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Совнаркомовская, 4
Контактный телефон
+7 831 246-32-13
Факс
+7 831 246-37-81
Адрес электронной почты
gou_pl60_nn@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сарбаева Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по по проведению периодического медицинского осмотра
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.04.2019 15:00 GMT +305.04.2019 15:0005.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90877Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по по проведению периодического медицинского осмотра
Начальная цена
26 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, гор. Нижний Новгород, на территории ИсполнителяРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту оказания услуг, срок оказания услуг в течение 30 календарных дней после подписания договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НИУ"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИУ"
Адрес местонахождения
603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Совнаркомовская, 4
Кол-во: 26.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.