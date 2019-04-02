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Наименование закупки
поставка аккумулятора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 12:36
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Июльских дней, 28
Почтовый адрес
603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 72
Контактный телефон
+7 831 245-33-23
Факс
Адрес электронной почты
zakazpb2@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аккумулятора
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.04.2019 00:00 GMT +302.04.2019 00:0002.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90873Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аккумулятора
Начальная цена
700,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Нижний Новгород ул. Июльских дней д.28 (склад)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата после поставки, в течение 10 дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"
Адрес местонахождения
603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Июльских дней, 28
603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 72
Кол-во: 4.000
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