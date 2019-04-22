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    Главная / Торги / Поставка лакокрасочные материалов и сопутствующих товаров для Астраханской ВЧ

    Поставка лакокрасочные материалов и сопутствующих товаров для Астраханской ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2019 09:0022.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90872Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90872

    Наименование закупки

    Поставка лакокрасочные материалов и сопутствующих товаров для Астраханской ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 13:24

    Документация процедуры

    Спецификация_на_поствку_лакокрасочных_материалов_и_сопутствующих_товаров_для_АВЧ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-10

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лакокрасочные материалов и сопутствующих товаров для Астраханской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.04.2019 09:00 GMT +322.04.2019 09:0022.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90872Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочные материалов и сопутствующих товаров для Астраханской ВЧ

    Начальная цена

    256 612,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская обл., Красноярский район, промышленная зона, ул. Монтажников, 5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту поставки в течение 30 календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензин-растворитель Уайт-спирит (нефрас 150/200) канистра 5ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 2"

    "Олифа Оксоль ГОСТ 190-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Грунтовка антикоррозионная быстросохнущая Техпром ГФ-021 25КГ красно-коричневая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 красная"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 5"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 черная"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 6"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 желтый 25КГ"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 7"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115М светло-серая 0.8КГ ГОСТ 6465-76 глянцевая"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 8"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115М синяя 0.8КГ ГОСТ 6465-76 глянцевая"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 9"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая"

    Кол-во: 90.000

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