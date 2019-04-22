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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка лакокрасочные материалов и сопутствующих товаров для Астраханской ВЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 13:24
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 719-59-10
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лакокрасочные материалов и сопутствующих товаров для Астраханской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.04.2019 09:00 GMT +322.04.2019 09:0022.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90872Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лакокрасочные материалов и сопутствующих товаров для Астраханской ВЧ
Начальная цена
256 612,15
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Астраханская обл., Красноярский район, промышленная зона, ул. Монтажников, 5.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
По факту поставки в течение 30 календарных дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Кол-во: 11.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 90.000
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