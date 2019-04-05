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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка канцелярских товаров для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90869Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90869

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 15:18

    Документация процедуры

    Иркутское_УООП_Договор_КИМ_поставка_канцелярских_товаров.docx

    Задание_заказчика_поставка_канцелярских_товаров.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.04.2019 13:00 GMT +305.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90869Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    26 795,03

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, Российская Федерация, 664011, г.Иркутск, ул.Нижняя Набережная, д.14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.11.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара. Доставка ежедневно пн-пт c 08:00 до 17:00

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Калькулятор настольный UNIEL UD-68 12-разрядный черный 203х158х30.5ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Клей-карандаш Erich Krause Extra ПВП 36Г 14443"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Короб архивный ПЛ-С-150 бумвинил 150ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Короб архивный ПЛ-С-220 бумвинил 220ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Корректор лента Erich Krause Techno White Mini 4.2ММх5М ЕК21885"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Ластик deVENTE каучук треугольный белый 4070801 40х40х12ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Линейка Attomex 30СМ пластмасса черная 5091303"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Магнит для досок Attomex пластик 35ММ ассорти 4ШТ 6021702"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Файл-вкладыш Berlingo 4206/2600 матовый (мультифор) с перфорацией 60МКМ А4 бесцветный"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 10"

    "Набор маркеров Berlingo 2ММ 4 цвета ВМс-40509"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Ножницы офисные канцелярские Attomex Duo 20.5СМ нержавеющая сталь двухцветные 4091822"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Папка-скоросшиватель Berlingo синяя пластик А4 180МКМ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом Attomex 50ММ A4 ПВХ 1750Г/М2 синяя"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Блок для записей ATTOMEX 90х90х90ММ 60Г/КВ.М белый 2012644"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Бумага для копировально-множительной техники SvetoCopy Classic А4 80Г/М² 0.104ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 16"

    "Дырокол с линейкой Attomex 16ЛИСТ металлический черный в картонной коробке"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Зажим для бумаги Attomex металл 19ММ черный 12ШТ 60ЛИСТ в картонной упаковке"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Зажим для бумаги Attomex металл 25ММ черный 12ШТ 100ЛИСТ в картонной упаковке"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Папка-регистратор Expert Complete Сlassic 75ММ A4 ПВХ синяя 25162"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 20"

    "Ручка гелевая OfficeSpace 1331 0.6ММ черная прозрачный пластик"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Ручка шариковая Mega Soft 50512 синий 0.5ММ пластик/резина прозрачный"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 22"

    "Скрепки канцелярские Berlingo 28ММ металлические с виниловым покрытием овальные цветные 100ШТ ВК2514"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "Скобы для степлера Erich Krause №24/6 никелированные 1000ШТ 1189"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 24"

    "Скобы для степлера Erich Krause №10 никелированные 1000ШТ 1188"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Папка-скоросшиватель Дело СК-28/97-М с металлическим механизмом сшивания белая картон мелованный А4 280Г/М²"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 26"

    "Лента клейкая Unibob 600 48ММх66М прозрачная 45МКМ скотч 29341"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Степлер Attomex №10 10ЛИСТ пластиковый корпус черный 4142702"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Степлер Attomex №24/6 12ЛИСТ пластиковый корпус черный 4142701"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Стикер Berlingo 76x76ММ голубой 100ЛИСТ HN7676SB"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 30"

    "Закладка индекс ATTOMEX 45x12x5ММ неон пластик 2011703"

    Кол-во: 5.000

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