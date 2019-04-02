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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и картриджей к оргтехнике

    Поставка запасных частей и картриджей к оргтехнике

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90867Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90867

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и картриджей к оргтехнике

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 12:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Юридический адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Почтовый адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Контактный телефон

    +7 499 580-10-51

    Факс

    +7 499 580-10-22

    Адрес электронной почты

    D.G.Kozlov@inform.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Дмитрий Геннадиевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и картриджей к оргтехнике

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 12:00 GMT +302.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90867Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и картриджей к оргтехнике

    Начальная цена

    542 863,39

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город,Санкт-Петербург Город, Москва, дер. Ащерино Санкт-Петербург, произв. зона ГореловоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка 30 дней с даты поставки оборудования В стоимость оборудования включена стоимость доставки до склада

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Адрес местонахождения

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Cactus CS-CE400X черный 11000 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть для оргтехники Флажок датчика кассеты Xerox 120E33761/120E33762"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть для оргтехники Емкость чернильная для импринтера Fujitsu ресурс 4.000.000 знаков CA00050-0262"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Оперативная память Samsung M378B5173EB0-YK0D0 DDR3 4 ГБ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Диск жесткий Western Digital Blue Desktop WD10EZRZ 1 ТБ SATA III 3.5" 5400 об/мин 64 МБ 6 Гбит/сек"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Лента красящая Zebra Black для Zebra TLP2824 57ММх74М 800132-002"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Картридж Cactus 80X CS-CF280X черный 6900 страниц совместимый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Картридж Cactus CS-CF226X черный 9000 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Картридж Cactus CS-CF214X черный 17500 страниц"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 10"

    "Картридж Cactus CS-CF360X черный 12500 страниц совместимый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Картридж Cactus CS-CF361X голубой 9500 страниц совместимый"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 12"

    "Картридж Cactus CS-CF362X желтый 9500 страниц совместимый"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 13"

    "Картридж Cactus CS-CF363X пурпурный 9500 страниц совместимый"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Барабан передачи изображений HP CF358A для HP Color LaserJet M855dn черный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Барабан передачи изображений HP CF359A для HP Color LaserJet M855dn голубой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Барабан передачи изображений HP CF364A для HP Color LaserJet M855dn желтый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Барабан передачи изображений HP CF365A для HP Color LaserJet M855dn пурпурный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Картридж Cactus CS-CF410X черный 5000 страниц"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 19"

    "Картридж Cactus CS-CF411X голубой 5000 страниц"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 20"

    "Картридж Cactus CS-CF412X желтый 5000 страниц"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 21"

    "Картридж Cactus CS-CE278AS черный 2100 страниц"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 22"

    "Картридж НР CE254A черный 36000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 23"

    "Картридж Cactus CS-TK170 черный 7200 страниц"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 24"

    "Картридж Cactus 507А CS-CE403A пурпурный 6000 страниц совместимый"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 25"

    "Картридж Cactus CS-CE402A желтый 6000 страниц"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 26"

    "Картридж Cactus CS-CE401A голубой 6000 страниц"

    Кол-во: 18.000

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