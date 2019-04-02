www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка запасных частей и картриджей к оргтехнике
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 12:28
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-51
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
D.G.Kozlov@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Дмитрий Геннадиевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и картриджей к оргтехнике
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.04.2019 12:00 GMT +302.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90867Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и картриджей к оргтехнике
Начальная цена
542 863,39
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город,Санкт-Петербург Город, Москва, дер. Ащерино Санкт-Петербург, произв. зона ГореловоРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Отсрочка 30 дней с даты поставки оборудования В стоимость оборудования включена стоимость доставки до склада
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 18.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.