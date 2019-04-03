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    Главная / Торги / Поставка газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Поставка газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 04:3003.04.2019 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90862Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90862

    Наименование закупки

    Поставка газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 11:43

    Документация процедуры

    Договор_№_XUM_через_торговый_портал.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 04:30 GMT +303.04.2019 04:3003.04.2019 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90862Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Начальная цена

    501 093,26

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г .Чайковский, центральный склад УМТСиК - филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский", промплощадка Сутузово Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Cрок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сигнализатор горючих газов взрывоопасных Сигнал-02А ГКПС16.00.00.000-01 аммиак в пластиковом чемодане"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Сигнализатор горючих газов Сигнал-03К ГКПС17.09.00.000 датчик Д3 ГКПС17.10.00.000-01 (метан)"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 3"

    "Сигнализатор оксида углерода моноблочный Сигнал-03К-СО ГКПС17.00.00.000-08 1 датчик 25ПРОЦ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Газоанализатор переносной Хоббит-Т СI2-И11(6)-/53/50-Д2ТOЦO-С110-А5Cl2:1-20 хлор Cl2 5 150x80x30ММ 0.5КГ 1.0-25.0мг/м3 с выносным блоком датчика (кабель 6М) -40…+50ГРАД ЦЕЛЬС 2"

    Кол-во: 1.000

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