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    Главная / Торги / Приобретение Автошин

    Приобретение Автошин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:3002.04.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90861Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90861

    Наименование закупки

    Приобретение Автошин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 11:32

    Документация процедуры

    ПАСПОРТ_ПРЕДПРИЯТИЯ_с_14.02.2019.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-91-00

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение Автошин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 09:30 GMT +302.04.2019 09:3002.04.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90861Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение Автошин

    Начальная цена

    127 670,88

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская область, г. Видное, Промзона 6-я линия стр. 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата по счёту

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина для легковых автомобилей Toyo Open Country A/T 235/70 R16 104 Т ТL(TBL) всесезонная"

    Кол-во: 12.000

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