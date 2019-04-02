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    Главная / Торги / Диспенсер для полотенец Tork (сложение ZZ)

    Диспенсер для полотенец Tork (сложение ZZ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 20:0002.04.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90860Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90860

    Наименование закупки

    Диспенсер для полотенец Tork (сложение ZZ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 11:27

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Уведомление_по_итогам_процедуры.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Сибирское ГУ Банка России

    Юридический адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Красный проспект, 27

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Красный проспект, 27

    Контактный телефон

    +7 383 217-60-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    RubcovYA@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Диспенсер для полотенец Tork (сложение ZZ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 20:00 GMT +302.04.2019 20:0002.04.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90860Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Диспенсер для полотенец Tork (сложение ZZ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Тимирязева, 2г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара Покупателю производится силами и за счет Поставщика в соответствии с режимом рабочего времени Покупателя, c понедельника по четверг с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 16-00 (время Новосибирское). Право выбора способа доставки Товара принадлежит Поставщику. В день поставки Товара Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром счет, товарную накладную (унифицированная форма №Торг-12). Расчет за поставленный Товар производится Покупателем на основании подписанной товарной накладной (унифицированная форма №Торг-12) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Покупателем счета Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Сибирское ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Сибирское ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Красный проспект, 27

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диспенсер для полотенец Tork (сложение ZZ)"

    Кол-во: 5.000

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