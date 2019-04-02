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    Главная / Торги / Поставка электротехнических материалов и КИП

    Поставка электротехнических материалов и КИП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 00:0002.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90858Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90858

    Наименование закупки

    Поставка электротехнических материалов и КИП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 11:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-93-43

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    gaz@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Эмирбеков Гюль-Магомед Алимирзоевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротехнических материалов и КИП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 00:00 GMT +302.04.2019 00:0002.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90858Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнических материалов и КИП

    Начальная цена

    525 147,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, г. КаспийскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 календарных дней с даты поставки продукции. Расходы по доставке несет поставщик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реле тока тепловое РТЛ-2057М-1-80А-(38-52А)-И1-УХЛ4-КЭАЗ 38-52А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Кабель монтажный для систем электроники и электротехники групповой прокладки КЭВВнг(А)-LS 5х0.35 с медными жилами"

    Кол-во: 0.700

    "Позиция 3"

    "Изолятор ИПУ 10/630-7,5 М УХЛ1 проходной усиленный керамический"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 4"

    "Разрядник вентильный РВО-10У1 Электрофарфор 23081807 ГОСТ 16357-83"

    Кол-во: 57.000

    "Позиция 5"

    "Предохранитель высоковольтный ПКТ 101-10-2-31,5У3 10000В 2А с кварцевым наполнителем для силовыхтрансформаторов, ТУ 16-521.194-81"

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 6"

    "Предохранитель ПКТ 101-10-5-31.5 УЗ 5А"

    Кол-во: 53.000

    "Позиция 7"

    "Изолятор опорный ИО-10-3,75-У3"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 8"

    "Разрядник вентильный РВО-6У1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Прибор метеорологический для измерения и регистрации атмосферного давления барометр-анероид БАММ-1 79.8-106.6КПА 145х90ММ 1.2КГ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 10"

    "Стержень паяльно-сварочный ЭХЗ 1150 от 5 до 10 ТУ 1718-001-56222072-2005"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Стержень паяльно-сварочный ЭХЗ-1152 ТУ 1718-001-56222072-2005"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Счетчик газа ультразвуковой АГАТ (G16)"

    Кол-во: 2.000

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