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    Главная / Торги / поставка шин

    поставка шин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 22:0003.04.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90857Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90857

    Наименование закупки

    поставка шин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 06:30

    Документация процедуры

    спецификация_автошин_для_ПАО_ТМ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 54-60-71

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    a.diyanov@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Говердовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 22:00 GMT +303.04.2019 22:0003.04.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90857Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шин

    Начальная цена

    244 955,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г.Тюмень, ул.Площадь Владимира Хуторянского, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата не позднее 30дней после поставки Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина для легковых автомобилей Hankook RW11 i Pike 285/60 R18 116 T TL зимняя шипованная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Шина грузовая Белшина Бел-168 245/70R19.5 136 M летняя"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Автошина для легковых автомобилей Hankook W429 i Pike RS2 215/60 R16 XL 99 T TL зимняя шипованная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Автошина для легковых автомобилей Yokohama Advan ST V802 285/55R18 113 W летняя"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Автошина для легковых автомобилей Hankook W320A i cept Evo2 225/65 R17 102 H TL(TBL) XL зимняя нешипованная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Автошина для легковых автомобилей Nokian Hakkapeliitta C3 215/70 R15 С 109 R зимняя"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Автошина для легковых автомобилей Matador MPS-330 Maxilla 2 215/70 R15 С 109 R летняя"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Автошина для легковых автомобилей Matador MPS-330 Maxilla 2 215/75 R16 С 113 R летняя"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Автошина для легковых автомобилей Matador MPS500 Sibir Ice Van 225/75 R16 С 116 R зимняя"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Шина для погрузчика АШК Notec TC-107 16.9-28 TL 12PR 152 А8"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
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