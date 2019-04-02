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    Главная / Торги / Поставка комплектующих для компьютерной техники

    Поставка комплектующих для компьютерной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90854Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90854

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для компьютерной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 11:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "НИЖЕГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУСО "НУИ"

    Юридический адрес

    603058, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Попова, 12 "а"

    Почтовый адрес

    603058, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Попова, 12 "а"

    Контактный телефон

    +7 831 258-10-49

    Факс

    +7 831 215-27-04

    Адрес электронной почты

    npuii1943@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бортовая Ирина Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих для компьютерной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90854Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для компьютерной техники

    Начальная цена

    14 039,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д.12аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата после поставки, доставка до заказчика, стоимость доставки включена в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУСО "НУИ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУСО "НУИ"

    Адрес местонахождения

    603058, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Попова, 12 "а"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль оперативной памяти Crucial CT25664AA800 DDR2 DIMM 240 800 МГц 6400 Мб/с 2 ГБ 1,8В CL6 RTL"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Привод оптический Lite-ON iHAS124 DVD±RW 16xR,24xW,12xRW/48xR,48xW,32xRW SATA черный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Диск жесткий Toshiba HDWD105UZSVA 500 ГБ SATA 7200 об/мин 64 МБ 6 Гбит/cек"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Элемент питания литиевый GP Lithium CR2032 3В"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Видеокарта Palit GT710 GeForce CRT HDCP OEM [NEAT7100HD06-2080H] PCI-Express x16 954МЕГАГЦ 1024МБАЙТ DDR3 800МЕГАГЦ 64БИТ DVI HDMI"

    Кол-во: 2.000

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