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    Главная / Торги / Поставка жалюзи и материала для штор

    Поставка жалюзи и материала для штор

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 07:0003.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90853Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90853

    Наименование закупки

    Поставка жалюзи и материала для штор

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 11:52

    Документация процедуры

    Перечень_документов_к_договору.docx

    Запрос_документов.doc

    1.3.Приложение_№_9_к_договору_поставки.pdf

    1.2.Приложение_№_8_к_договору_поставки.pdf

    0_Договор_поставки_Типовая_форма_20.02.2017.doc

    Договор_поставки_Типовая_форма_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка жалюзи и материала для штор

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 07:00 GMT +303.04.2019 07:0003.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90853Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка жалюзи и материала для штор

    Начальная цена

    499 878,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жалюзи тканевые Мистерия 08 серый 1.22х0.75М система Integra Box + ООО "Катрис" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Жалюзи вертикальные с ламбрекеном (арка) тканевые Лето коричневый 1.30х0.65(0.45)М ООО "Фирма"Калита""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Жалюзи вертикальные с ламбрекеном (арка) тканевые Лето коричневый 1.67х0.87(0.67)М ООО "Фирма"Калита" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Жалюзи тканевые Мистерия 08 серый 1.45х10М система Integra Box + ООО "Катрис" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Ткань Сетка антибактериальная Green Days GD 3116 65СМ Kawashima Textiles Co, LTD Япония"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 6"

    "Ткань антибактериальная Green Days GD 3099 Желтая 2СМ Kawashima Textiles Co, LTD Япония"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Ткань антибактериальная Green Days GD 3103 Розовая 2СМ Kawashima Textiles Co, LTD Япония"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Ткань антибактериальная Green Days GD 3101 Салатовая 2СМ Kawashima Textiles Co, LTD Япония"

    Кол-во: 10.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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