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    Главная / Торги / Поставка химических реактивов и ГСО для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2019 году

    Поставка химических реактивов и ГСО для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90842Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90842

    Наименование закупки

    Поставка химических реактивов и ГСО для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 14:44

    Документация процедуры

    Приложение____Список_документов_к_договору_-_копия.PDF

    ЗАДАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА.xlsx

    Спецификация_проект.xlsx

    Договор_(проект)_-_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-67-39

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    tender@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щербаков Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химических реактивов и ГСО для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.04.2019 09:00 GMT +305.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90842Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реактивов и ГСО для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2019 году

    Начальная цена

    768 453,94

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ. "Документы для предоставления: Поставщик обязуется представить документацию, подтверждающую соответствие продукции ГОСТам и ТУ, а также копии сертификатов соответствия (прикрепляется посредством функционала Торгового портала закупок малого объема при представлении ценового предложения) После подтверждения ценового заказа обеими сторонами на Торговом портале закупок малого объема, Поставщик обязуется предоставить перечень документов указанных в Приложении для заключения договора" "Срок поставки: До 30.07.2019. Договор вступает в силу с момента получения подписанного договора Стороной, направившей оферту, и действует до полного выполнения обязательств по расчетам. Обязательства по поставке должны быть выполнены в соответствии с условиями договора, в сроки, указанные в Спецификации (приложение к договору) грузополучателю, указанному Покупателем, одной партией.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Государственный стандартный образец УЭП-5 ГСО 7378-97"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Государственный стандартный образец УЭП-4 ГСО 7377-97"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Государственный стандартный образец УЭП-3 ГСО 7376-97"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Государственный стандартный образец УЭП-2 ГСО 7375-97"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Государственный стандартный образец УЭП-1 ГСО 7374-97"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Реактив химический Алюминон ЧДА"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 7"

    "Реактив химический Квасцы алюмокалиевые ЧДА"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 8"

    "Реактив химический Аммиак водный ОСЧ"

    Кол-во: 7.200

    "Позиция 9"

    "Трубка индикаторная оксид углерода 5-50 мг\м3"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 10"

    "Трубка индикаторная углеводороды нефти 100-2000 мг\м3"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 11"

    "Трубка индикаторная уайт-спирит 50-4000 мг\м3"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 12"

    "Трубка индикаторная керосин 250-4000 мг\м3"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 13"

    "Трубка индикаторная этилмеркаптан 0.25-10 мг\м3"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 14"

    "Реактив химический Трилон Б ЧДА"

    Кол-во: 0.700

    "Позиция 15"

    "Реактив химический Толуол ЧДА"

    Кол-во: 5.160

    "Позиция 16"

    "Реактив химический N-аллилтиомочевина 98% 0.025КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Реактив химический Хромотроповой кислоты динатриевая соль"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 18"

    "Эксикатор без крана стеклянный 180ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Реактив химический Формалин технический"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Реактив химический Цинк сернокислый 7-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 21"

    "Реактив химический Петролейный эфир (40-70) Ч"

    Кол-во: 9.100

    "Позиция 22"

    "Государственный стандартный образец состава раствора этилмеркаптана в этаноле (ЭМК-1) ГСО 9430-2009"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Реактив химический Этантиол (этилмеркаптан) ALE370-8 97% 100МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Реактив химический Этиленгликоль ЧДА"

    Кол-во: 3.300

    "Позиция 25"

    "Государственный стандартный образец Аттестованный раствор эпихлоргидрин 1.0 мг/мл фон этанол"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Государственный стандартный образец сульфат ГСО 7437-98 10.0"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 27"

    "Реактив химический Сульфаминовая кислота ХЧ"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 28"

    "Стандарт-титр для ph второго разряда набор из шести значений pH (1,65;3,56;4,01;6,86;9,18;12,43)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Реактив химический Натрий хлористый 0.1н"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Стандарт-титр буферных растворов рН 9.18"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 31"

    "Стандарт-титр буферных растворов рН 6.86"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 32"

    "Стандарт-титр буферных растворов рН 1.65"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 33"

    "Реактив химический Трилон Б 0.1н"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Реактив химический Натрий серноватистокислый 0.1н"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 35"

    "Реактив химический Магний сернокислый 0.1н"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Реактив химический Йод 0.1н"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 37"

    "Государственный стандартный образец температур текучести и замерзания нефтепродуктов ТЗН-ПА (20) ГСО 10105-2012 100МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Государственный стандартный образец предельной температуры фильтруемости дизельных топлив на холодном фильтре ПТФ-ПА (ДТ-2) ГСО 10269-2013 60МЛ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 39"

    "Государственный стандартный образец температуры помутнения моторных топлив ТПМТ-ПА (2) (зимнее ДТ) ГСО 10442-2014 50МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 40"

    "Реактив химический Соляная кислота ХЧ"

    Кол-во: 20.400

    "Позиция 41"

    "Силикагель для колоночной хроматографии АСКГ 0.200-0.500ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Реактив химический Серная кислота ХЧ"

    Кол-во: 22.750

    "Позиция 43"

    "Реактив химический Ртуть (II) азотнокислая ЧДА"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 44"

    "Реактив химический Ртуть сернокислая ЧДА"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 45"

    "Реактив химический Ртуть роданистая ЧДА"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 46"

    "Реактив химический Ртуть (II) хлорид ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 47"

    "Реактив химический Несслера ЧДА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Реактив химический Грисса ЧДА"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 49"

    "Государственный стандартный образец мутность (формазиновая суспензия), 4000 ЕМФ ГСО 7271-96"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 50"

    "Государственный стандартный образец БПК (ХПК) ГСО 8048-94"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 51"

    "Государственный стандартный образец метанол ГСО 8461-2003 1.00 мг/см3 фон вода"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 52"

    "Реактив химический Натрий азотистокислый ХЧ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 53"

    "Реактив химический Натрий хлористый ХЧ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 54"

    "Реактив химический Натрий фосфорнокислый двузамещенный ХЧ"

    Кол-во: 0.400

    "Позиция 55"

    "Реактив химический Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 56"

    "Реактив химический Натрий углекислый безводный ХЧ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 57"

    "Реактив химический Натрий тетраборнокислый 10 водный ХЧ"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 58"

    "Реактив химический Натрий сернокислый безводный ЧДА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 59"

    "Реактив химический Натрий сернистый 9-водный ЧДА"

    Кол-во: 2.700

    "Позиция 60"

    "Государственный стандартный образец темп.вспышки в открытом тигле (углеводороды, масла) ТОТ-3 ГСО 10830-2016 128С флакон 85СМ3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 61"

    "Реактив химический Натрий углекислый кислый ХЧ"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 62"

    "Реактив химический Натрий сернистокислый безводный ЧДА"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 63"

    "Реактив химический Натрий диэтилдитиокарбамат ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 64"

    "Реактив химический Натрий гидроокись 0.1н"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 65"

    "Реактив химический Натрий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 4.500

    "Позиция 66"

    "Реактив химический Медь сернокислая 5-водная ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 67"

    "Реактив химический Марганец хлористый ЧДА"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 68"

    "Государственный стандартный образец марганец ГСО 7762-2000 1.0"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 69"

    "Реактив химический Магний сернокислый ЧДА"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 70"

    "Реактив химический Люмогаллион для МВИ на Al и F- 1Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 71"

    "Кювета стеклянная КС-40"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 72"

    "Государственный стандартный образец кремний ГСО 8212-2002 1.0"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 73"

    "Колба мерная 1 класс 2-200"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 74"

    "Реактив химический Янтарная кислота ХЧ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 75"

    "Реактив химический Щавелевая кислота 0.1н"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 76"

    "Реактив химический Уксусная кислота ХЧ ледяная 1.0КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 77"

    "Государственный стандартный образец уксусной кислоты ГСО 8462-2003 1.0 мг/дм3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 78"

    "Реактив химический Трихлоруксусная кислота Ч"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 79"

    "Реактив химический Сульфосалициловая кислота ЧДА"

    Кол-во: 2.500

    "Позиция 80"

    "Реактив химический Серная кислота ОСЧ"

    Кол-во: 7.200

    "Позиция 81"

    "Реактив химический О-фосфорная кислота ХЧ"

    Кол-во: 1.700

    "Позиция 82"

    "Реактив химический Муравьиная кислота ЧДА"

    Кол-во: 1.200

    "Позиция 83"

    "Реактив химический Лимонная кислота ХЧ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 84"

    "Реактив химический Азотная кислота ХЧ"

    Кол-во: 8.400

    "Позиция 85"

    "Реактив химический Квасцы железоаммонийные ЧДА"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 86"

    "Реактив для хроматографии карбинол ЧВ 99.9% ампула 3МЛ ООО "Экросхим""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 87"

    "Реактив химический Кальций хлористый безводный Ч"

    Кол-во: 3.500

    "Позиция 88"

    "Реактив химический Калий-натрий виннокислый ЧДА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 89"

    "Реактив химический Калий хлористый ХЧ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 90"

    "Реактив химический Калий фосфорнокислый двузамещенный ЧДА"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 91"

    "Реактив химический Калий фосфорнокислый однозамещенный ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 92"

    "Реактив химический Калий углекислый ХЧ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 93"

    "Реактив химический Калий сурмяновиннокислый Ч"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 94"

    "Реактив химический Калий йоднокислый мета ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 95"

    "Реактив химический Калий йодистый ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 96"

    "Реактив химический Калий йодистый ХЧ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 97"

    "Реактив химический Калий двухромовокислый ЧДА"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 98"

    "Реактив химический Калий двухромовокислый ХЧ"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 99"

    "Реактив химический Калий азотнокислый ХЧ"

    Кол-во: 0.700

    "Позиция 100"

    "Реактив химический Кадмий хлористый ЧДА"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 101"

    "Реактив химический Мурексид инд. ЧДА"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 102"

    "Реактив химический Крахмал водорастворимый ЧДА"

    Кол-во: 2.500

    "Позиция 103"

    "Реактив химический Индигокармин ЧДА"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 104"

    "Реактив химический Натронная известь"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 105"

    "Реактив химический Железо (III) хлорное 6-водное Ч 0.1КГ"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 106"

    "Реактив химический Железо (III) хлорное 6-водное Ч"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 107"

    "Государственный стандартный образец цинк 1,0 концентрация 1мг/мл"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 108"

    "Государственный стандартный образец цветность водных растворов (хром-кобальтовая шкала) ГСО 7853-2000 500С"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 109"

    "Государственный стандартный образец хром (VI) ГСО 7834-2000 1.0"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 110"

    "Государственный стандартный образец Хлорид-ион ГСО 7617-99 10г/дм3 5МЛ"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 111"

    "Государственный стандартный образец фосфат ГСО 7748-99 1.0"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 112"

    "Государственный стандартный образец ТВЗТ-140-ЭК ГСО 8137-2002 250МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 113"

    "Государственный стандартный образец сухой остаток воды ГСО 9101-2008 50г/дм3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 114"

    "Государственный стандартный образец Марганец (II) ГСО 7875-2000 1г/дм3 5МЛ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 115"

    "Государственный стандартный образец Общая жесткость воды ГСО 9284-2008 (100,0 ммоль/дм3) 20МЛ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 116"

    "Государственный стандартный образец окисляемость ГСО 7797-2000 1.0 мг/дм3"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 117"

    "Государственный стандартный образец нитрит-ионов ГСО 7753-2000 1,0г/дм3 амп. 5см3 (фон-вода)"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 118"

    "Государственный стандартный образец нитрат-ионы, 1,0 концентрация 1мг/мл"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 119"

    "Государственный стандартный образец никель 1,0 концентрация 1мг/мл"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 120"

    "Государственный стандартный образец нефтепродукты в гексане ГСО 7950-2001 1.0"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 121"

    "Государственный стандартный образец медь 1.0.концентрация 1мг/см3"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 122"

    "Государственный стандартный образец жесткость ГСО 7373-97 10 ммоль\см"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 123"

    "Государственный стандартный образец железо (III), 1,0 концентрация 1мг/мл"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 124"

    "Государственный стандартный образец ЖВМ-ПА-0.2 ГСО 10212-2013 2х5МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 125"

    "Государственный стандартный образец гидрокарбонаты ГСО 8403-2003 1.0"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 126"

    "Государственный стандартный образец АПАВ- додецилсульфат натрия ГСО 8049-94 0.1Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 127"

    "Государственный стандартный образец аммоний 1.0 1 мг/мл"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 128"

    "Государственный стандартный образец алюминий ГСО 7269-96 1.0"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 129"

    "Государственный стандартный образец Нефтепродукты в водорастворимой матрице ГСО 8651-2005 0.5мг/мл 1.2МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 130"

    "Государственный стандартный образец Нефтепродукты в водорастворимой матрице ГСО 8648-2005 0.05мг/мл 1.2МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 131"

    "Государственный стандартный образец РЭВ-1000 ГСО 9508-2009 при 20°С 250МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 132"

    "Государственный стандартный образец свинец 1,0 концентрация 1мг/мл"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 133"

    "Государственный стандартный образец кадмий 1 мг/см3"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 134"

    "Государственный стандартный образец сульфид ГСО 7861-2000 1.0"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 135"

    "Государственный стандартный образец фторид ГСО 7789-2000 1.0"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 136"

    "Государственный стандартный образец кальций ГСО 7772-2000 1.0"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 137"

    "Государственный стандартный образец фенол ГСО 7270-96 1.0"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 138"

    "Государственный стандартный образец ПЛ-690-ЭК ГСО 8614-2004 250МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 139"

    "Государственный стандартный образец ФС-Б-ЭК ГСО 8785-2006 (40...200°С) 7-52411 110МЛ (3.05.03.11.0001)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 140"

    "Реактив химический Глицерин ЧДА"

    Кол-во: 3.600

    "Позиция 141"

    "Реактив химический Гидроксиламин солянокислый ЧДА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 142"

    "Реактив химический Гидразин сернокислый ЧДА"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 143"

    "Гигрометр психометрический ВИТ-2"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 144"

    "Гигрометр психометрический ВИТ-1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 145"

    "Реактив химический Гексан (Криохром) ОСЧ сорт 1"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 146"

    "Реактив химический Водорода перекись ОСЧ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 147"

    "Реактив химический Бутилацетат ХЧ"

    Кол-во: 0.900

    "Позиция 148"

    "Реактив химический Бромфеноловый синий ЧДА"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 149"

    "Реактив химический Барий хлористый ХЧ 0.1КГ"

    Кол-во: 1.100

    "Позиция 150"

    "Реактив химический Ацетон ХЧ"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 151"

    "Реактив химический Ацетилацетон ЧДА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 152"

    "Реактив химический Соль Мора ЧДА"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 153"

    "Реактив химический Аммоний хлористый ХЧ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 154"

    "Реактив химический Аммоний сернокислый ЧДА"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 155"

    "Реактив химический Аммоний роданистый ЧДА"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 156"

    "Реактив химический Хлороформ ЧДА"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 157"

    "Реактив химический Аммоний надсернокислый ЧДА 0.1КГ"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 158"

    "Реактив химический Аммоний молибденовокислый ХЧ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 159"

    "Реактив химический Аммоний азотнокислый ЧДА"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 160"

    "Реактив химический Алюминий оксид Ч"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 161"

    "Реактив химический Алюминий гидроокись Ч"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 162"

    "Реактив химический Фенилантраниловая кислота ЧДА"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 163"

    "Реактив химический N,N-Диметил-п-фенилендиамин солянокислый ЧДА"

    Кол-во: 0.080

    "Позиция 164"

    "Реактив химический Дифенилкарбазид ЧДА"

    Кол-во: 0.050

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