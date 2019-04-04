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    Главная / Торги / Поставка электродвигателей

    Поставка электродвигателей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90836Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90836

    Наименование закупки

    Поставка электродвигателей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 10:12

    Документация процедуры

    Спецификация_электродвигатель.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электродвигателей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 10:00 GMT +304.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90836Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродвигателей

    Начальная цена

    235 117,51

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ООО «Газпром переработка», Сургутский ЗСК, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район (согласно схеме проезда - Приложение), ООО «Газпром переработка», ЗПКТ, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Пуровский район, южнее 300м от УКПГ-2В (согласно схеме проезда - Приложение) Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электродвигатель асинхронный АИР 100S2 4000ВТ 3000ОБ/МИН 380В IM1081"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Электродвигатель асинхронный АИМУ 180M2 30000ВТ 3000ОБ/МИН 1ExdllBT4 380/660В IM1001"

    Кол-во: 2.000

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