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Наименование закупки
DEMAG AC 100-4L 10111 от 21.03.2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 09:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125367, Г МОСКВА, ПРОЕЗД ПОЛЕССКИЙ, ДОМ 16, КОМНАТА 16
Почтовый адрес
125367, г. Москва, Полесский пр., д. 16, комната 16
Контактный телефон
+7 800 700-03-30
Факс
+7 495 662-66-23
Адрес электронной почты
tender@kontrakts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Олег Павлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
DEMAG AC 100-4L 10111 от 21.03.2019
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.04.2019 13:00 GMT +302.04.2019 13:0002.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90832Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
DEMAG AC 100-4L 10111 от 21.03.2019
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Вологодская область, Юбилейное ЛПУМГРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Покупателем товара. Приемка товара по ассортименту, качеству и количеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "КОНТРАКТСЕРВИС"
Все закупки и тендеры ООО "КОНТРАКТСЕРВИС"
Адрес местонахождения
125367, Г МОСКВА, ПРОЕЗД ПОЛЕССКИЙ, ДОМ 16, КОМНАТА 16
125367, г. Москва, Полесский пр., д. 16, комната 16
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 27.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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