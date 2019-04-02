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    Главная / Торги / DEMAG AC 100-4L 10111 от 21.03.2019

    DEMAG AC 100-4L 10111 от 21.03.2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 13:0002.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90832Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90832

    Наименование закупки

    DEMAG AC 100-4L 10111 от 21.03.2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 09:49

    Документация процедуры

    DEMAG_АС100__10111_от_18.03.2019._подписана.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАКТСЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "КОНТРАКТСЕРВИС"

    Юридический адрес

    125367, Г МОСКВА, ПРОЕЗД ПОЛЕССКИЙ, ДОМ 16, КОМНАТА 16

    Почтовый адрес

    125367, г. Москва, Полесский пр., д. 16, комната 16

    Контактный телефон

    +7 800 700-03-30

    Факс

    +7 495 662-66-23

    Адрес электронной почты

    tender@kontrakts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Олег Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    DEMAG AC 100-4L 10111 от 21.03.2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 13:00 GMT +302.04.2019 13:0002.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90832Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    DEMAG AC 100-4L 10111 от 21.03.2019

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, Юбилейное ЛПУМГРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Покупателем товара. Приемка товара по ассортименту, качеству и количеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КОНТРАКТСЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "КОНТРАКТСЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    125367, Г МОСКВА, ПРОЕЗД ПОЛЕССКИЙ, ДОМ 16, КОМНАТА 16

    125367, г. Москва, Полесский пр., д. 16, комната 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Chevron масло синт. моторное Delo 400 LE Synthetic 5W-40, API CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4/SN, ACEA E9 C271207981"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "TEXACO антифриз HDAX ELC PREMIXED 50/50, ASTM D6210 T4036535"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Wurth очиститель тормозов (500 мл.). 0890108730"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "TEXACO литиевая смазка MULTIFAK EP 2, NLGI 2, MB 267, MAN 283, Volvo 1277.18 — 18KG. T4031855"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "TEXACO универсальная литиевая смазка с дисульфидом молибдена (MoS2) MOLYTEX EP 2 - 24X0.4 KG. T4033318"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр воздушный 41230412"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр топливный P550762"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Фильтр масляный 41477512"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Фильтр воздушный P782104"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр топливный сепаратор SK3027"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Фильтр топливный P551062"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Фильтр топливный DC221899"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Фильтр масляный P550768"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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