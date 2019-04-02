Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / бакалея

    бакалея

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90820Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90820

    Наименование закупки

    бакалея

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 08:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Юридический адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 83147 7-02-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    aprc2@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бакалея

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 08:00 GMT +302.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90820Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бакалея

    Начальная цена

    82 595,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Арзамас ул. Жуковского д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка товара партиями с даты заключения договора по 30 апреля 2019 года, строго по предварительной заявке Заказчика. Оплата в течении 10 банковских дней с даты поставки каждой партии товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Адрес местонахождения

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чай зеленый пакетированный Greenfield "Flying Dragon" 100ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Горох колотый весовой ГОСТ 26791-89"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Крупа рисовая "Кубанское лето" 800Г ГОСТ 6292-93"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Дрожжи хлебопекарные прессованные Рекорд"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Изделия макаронные весовые Рожки Агромельпродкт ГОСТ 31743-2012"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Мука пшеничная ГОСТ Р 52189-2003"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 7"

    "Соль поваренная пищевая каменная 1 сорт"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Кофе натуральный растворимый Jacobs Monarch 95Г ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 9"

    "Кофе натуральный растворимый Nescafe 3 в 1 Классик порционный 20 пакетиков по 16Г 79293"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Сок Сады Придонья 0.2ЛИТР(ДМ³) картон ТУ 9163-007-48089141-2001"

    Кол-во: 540.000

    "Позиция 11"

    "Напиток безалкогольный газированный Лимонад Океан фантазий 0.5ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 12"

    "Чай черный Greenfield English Edition 100ШТ 200Г в картонной упаковке 871021"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Напиток безалкогольный "Лимонад" 1.5ЛИТР(ДМ³) ПЭТ бутылка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Кофе натуральный растворимый Nescafe Gold порционный 2Г пакетик"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 15"

    "Сахар-песок белый фасовка 5 кг кристаллический свекловичный категории ТС2"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Крупа гречневая Альфа мешок 5000Г ГОСТ Р 55290-2012 Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 17"

    "Вода минеральная Жемчужина негазированная 0.5ЛИТР(ДМ³) ГОСТ Р 54316-2011"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 18"

    "Вода минеральная Жемчужина газированная 0.5ЛИТР(ДМ³) ГОСТ Р 54316-2011"

    Кол-во: 30.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76055
    Вода Черноголовская (газ/негаз) 0,33, в стекле.
    Вода Черноголовская (газ/негаз) 0,33, в стекле.
    76055
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.11.2018 14:00(GMT+03:00)
    12 136
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 76666
    Поставка МТР (Вода питьевая бутилированная)
    Поставка МТР (Вода питьевая бутилированная)
    76666
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    420 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 76146
    Поставка воды соответствующей Сан Пин 2.1.4.1116-02. для нужд столовых и цехов филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - УТТ и СТ.
    Поставка воды соответствующей Сан Пин 2.1.4.1116-02. для нужд столовых и цехов филиала ООО...
    76146
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    79 200
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Краснодарский край
    Все регионы
    Краснодарский край, Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Ценовой запрос № 77002
    ЦЗ/УЭЗиС/20.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году
    ЦЗ/УЭЗиС/20.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта"...
    77002
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    590 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    ООО "Газпром социнвест"
    Ценовой запрос № 77383
    Вода Сочи
    Вода Сочи
    77383
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    20 752
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУЗ НО "ГКБ № 40"
    Ценовой запрос № 77541
    Поставка воды питьевой бутилированной (18,9-19 литров)
    Поставка воды питьевой бутилированной (18,9-19 литров)
    77541
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    20 160
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Ценовой запрос № 77654
    ЦЗ/УЭЗиС/20.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году
    ЦЗ/УЭЗиС/20.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта"...
    77654
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    590 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 77333
    Поставка питьевой воды 44ФЗ (Пошатово03.12-08.12.18
    Поставка питьевой воды 44ФЗ (Пошатово03.12-08.12.18
    77333
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    3 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить