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    Главная / Торги / Поставка теплосантехнического оборудования

    Поставка теплосантехнического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90819Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90819

    Наименование закупки

    Поставка теплосантехнического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 15:24

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка теплосантехнического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 10:00 GMT +303.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90819Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка теплосантехнического оборудования

    Начальная цена

    64 247,23

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, МТБ "Центральная", участок Северный, Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, в районе деревни Мендсары.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Опора регулируемая ОР‐Б‐108‐ХЛ‐Л114.00.000Б 108ММ 09Г2С с электроизолирующим ложементом Литомет ТУ 1468-004-62931192-2010/ ТУ 1469-025-63341682-2017"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Оголовок продувочной свечи Ду300 Л180.00.00-05 ТУ1468-004-62931192-2010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Оголовок свечи продувочной Дн 426-Л180.426.000 ТУ 1468-004-62931192-2010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Опора подвижная ОПБ2-18-09Г2С-Л147.00.000 09Г2С с электроизолирующим ложементом Литомет ТУ 1468-004-62931192-2010/ ТУ 1469-025-63341682-2017"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 5"

    "Опора регулируемая ОР‐Б‐57‐ВСт3сп‐Л114.57.000Б 57ММ 3сп с электроизолирующим ложементом Литомет ТУ 1468-004-62931192-2010/ ТУ 1469-025-63341682-2017"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Опора регулируемая ОР-А-89-ХЛ-Л114.00.000А 89ММ 09Г2С с электроизолирующим ложементом Литомет ТУ 1468-004-62931192-2010/ ТУ 1469-025-63341682-2017"

    Кол-во: 2.000

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