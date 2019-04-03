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    Главная / Торги / Поставка тюля и портьер

    Поставка тюля и портьер

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 02:3003.04.2019 02:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90814Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90814

    Наименование закупки

    Поставка тюля и портьер

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 07:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тюля и портьер

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 02:30 GMT +303.04.2019 02:3003.04.2019 02:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90814Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тюля и портьер

    Начальная цена

    132 128,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. В стоимость изделий входит фурнитура, карнизы, изготовление, монтаж и навеска готового изделия.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штора тюль Вуаль 001 вуаль белый 8х2.5М на корсажной ленте"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Штора портьера Rienzo 006 велюр 4х2.5М на корсажной ленте"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Штора портьера Rienzo 006 велюр 2х2.5М на корсажной ленте"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Штора тюль Вуаль 001 вуаль белый 10х2.5М на корсажной ленте"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Штора портьера Rienzo 006 велюр 5х2.5М на корсажной ленте"

    Кол-во: 8.000

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