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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов на компьютерную технику, оргтехнику для Северной ВЧ

    Поставка расходных материалов на компьютерную технику, оргтехнику для Северной ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90807Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90807

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов на компьютерную технику, оргтехнику для Северной ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 08:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-10

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов на компьютерную технику, оргтехнику для Северной ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 08:00 GMT +304.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90807Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов на компьютерную технику, оргтехнику для Северной ВЧ

    Начальная цена

    97 099,62

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая,13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплату Товара, Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Северная ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д.13.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Canon 719H 3480B002 черный 6400 страниц оригинальный"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Kyocera TK-1140 1T02ML0NLC черный 7200 страниц"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Картридж Canon C-EXV33 черный 14600 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Картридж Canon FX-10 черный 2000 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Картридж HP 645A C9733A пурпурный 12000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Картридж НР 12A Q2612A черный 2000 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Картридж HP 645A C9732A желтый 12000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Картридж НР 645A C9731A синий 12000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Картридж НР 645A C9730A черный 13000 страниц"

    Кол-во: 1.000

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