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    Главная / Торги / ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Камаз г/н В111 ММ 14

    ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Камаз г/н В111 ММ 14

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 04:0003.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90804Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90804

    Наименование закупки

    ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Камаз г/н В111 ММ 14

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 05:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"

    Юридический адрес

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Почтовый адрес

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Контактный телефон

    +7 8552 77-89-53

    Факс

    +7 8552 77-89-56

    Адрес электронной почты

    raritek-avto@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шарафиев Айрат Фанисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Камаз г/н В111 ММ 14

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 04:00 GMT +303.04.2019 04:0003.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90804Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Камаз г/н В111 ММ 14

    Начальная цена

    229 306,13

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г.Нерюнгри, ул.Северная,13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата течении 3-5 дней по факту поступления з/ч на склад г. Нерюнгри

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"

    Адрес местонахождения

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная; Модель: vaiper; Артикул: 6CT-190.4L"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Компрессор тормозной КАМАЗ двухцилиндровый объемный возвратно-поступательный, с кривошипно-шатунным мех., изб.раб.дав.7.5 бар, произ.13.2мз/час, поршневой,(корп-чугун) 53205-3509015-21"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Камера тормозная; Тип камеры: тип 24/24; Каталожный номер: 960-3519200"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Трубка топливная высокого давления; Артикул: 740.70-1104426-10; Описание: топливопривод тнвд подводящий"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Трубка топливная высокого давления; Артикул: 740.70-1104422-10; Описание: топливопривод "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Насос ГУР КАМАЗ 4310-3407200-02"

    Кол-во: 1.000

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