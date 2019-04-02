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    Главная / Торги / Расходные материалы (29 Черский)

    Расходные материалы (29 Черский)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 01:0002.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90803Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90803

    Наименование закупки

    Расходные материалы (29 Черский)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 10:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Расходные материалы (29 Черский)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 01:00 GMT +302.04.2019 01:0002.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90803Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходные материалы (29 Черский)

    Начальная цена

    183 387,06

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59, до борта судна (территория Находкинского судоремонтного завода), пропуск на территорию платный (ориентировочно 780-2050 руб.). Пропуск организует и оплачивает Поставщик.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа 30 рабочих дней, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Шланг спиральный Калибр-15 для пневмоинструмента 5ММ/8ММ 15М 18БАР 330142"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Рукав газосварочный резиновый класс III 9ММ 2МПа"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Рукав напорный резинотканевый 1.6МПа 20ММ 29ММ ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Рукав напорный резинотканевый 1.6МПа 12ММ 20ММ ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Рукав напорный резинотканевый 1.6МПа 18ММ 27ММ ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Фторопласт Ф-4 ХТЗ пластина 1ММ"

    Кол-во: 1.200

    "Позиция 7"

    "Фторопласт Ф-4 листовой пластина 2ММ ГОСТ 10007"

    Кол-во: 3.400

    "Позиция 8"

    "Резина листовая техническая МБС-С 2х1200х5000ММ ГОСТ 7338"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Резина листовая техническая МБС-С 4х1200х5000ММ ГОСТ 7338"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 10"

    "Резина листовая техническая МБС-С 6х1200х5000ММ ГОСТ 7338"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 11"

    "Паронит армированный листовой ПА 2ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Паронит листовой ПОН-Б 1ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Паронит листовой ПОН-Б 2ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 14"

    "Паронит листовой ПОН-Б 3ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 15"

    "Капролон листовой Ertalon 6SA 1х1000х1000ММ"

    Кол-во: 3.600

    "Позиция 16"

    "Фторопласт Ф-4 стержень 40ММ ГОСТ 10007"

    Кол-во: 2.120

    "Позиция 17"

    "Капролон листовой Ertalon 6SA 2х1000х1000ММ"

    Кол-во: 7.600

    "Позиция 18"

    "Капролон листовой Ertalon 6SA 3х1000х1000ММ"

    Кол-во: 11.000

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