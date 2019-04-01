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    Главная / Торги / Поставка хоз.товаров

    Поставка хоз.товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90802Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90802

    Наименование закупки

    Поставка хоз.товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 17:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
    Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"

    Юридический адрес

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Почтовый адрес

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Контактный телефон

    +7 8313 21-83-65

    Факс

    Адрес электронной почты

    ddrd@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хоз.товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 08:00 GMT +301.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90802Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хоз.товаров

    Начальная цена

    2 988,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Гайдара, 3аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 3 дней. Оплата в течение 5 рабочих дней с даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
    Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"

    Адрес местонахождения

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага туалетная Zewa Plus двухслойная 4РУЛ/УПАК белая"

    Кол-во: 9.000

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