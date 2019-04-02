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    Главная / Торги / Поставка комплектующих к электрооборудованию

    Поставка комплектующих к электрооборудованию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 13:3002.04.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90801Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90801

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих к электрооборудованию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 17:52

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих к электрооборудованию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 13:30 GMT +302.04.2019 13:3002.04.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90801Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих к электрооборудованию

    Начальная цена

    436 138,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ООО «Газпром переработка», Сургутский ЗСК, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район (согласно схеме проезда - Приложение),ООО "Газпром переработка" УТЖУ, 629800, ЯНАО, Тюменская область, г.Ноябрьск, промзона, панель 8а,ООО “Газпром переработка” СГПЗ, 169500, Российская Федерация, Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Энергетиков, 15,ООО "Газпром переработка" Астраханский ГПЗ,416160,Российская Федераия ,Астраханская обл., Красноярский район, МО "Джанайский сельсовет", ООО «Газпром переработка»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трансформатор напряжения ОСОВ-0,25 220/12в ЭЛТИ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 2"

    "Электрощетка электрографитовая ЭГ71T2 8х25х32"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Электрощетка электрографитовая ЭГ74 20х32х64 120ММ K1-3, НК-2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Электрощетка графитовая ЭГ4 25х32х40 K1-3, НК-2"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Изолятор покрышка П 620/340 для электрофильтров ГОСТ 5862-79"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Изолятор проходной 5ВЖ.720.005 6 кВ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Щит осветительный ОЩВ-6 УХЛ4 IР31 380/220В 25А"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Щит осветительный ОЩ-12-УХЛ4 IP31 220В 25А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Изолятор ЛК-70/10-IV подвесной полимерный линейный стержневой"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Изолятор ИПУ 10/630-7,5 М УХЛ1 проходной усиленный керамический"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 11"

    "Щит осветительный ОЩ-12-УХЛ4 IP31 220В 25А"

    Кол-во: 4.000

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