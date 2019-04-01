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    Главная / Торги / Поставка отделочных материалов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка отделочных материалов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90800Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90800

    Наименование закупки

    Поставка отделочных материалов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 17:21

    Документация процедуры

    Перечень_Товара(Приложение_№_3)_(17).XLSX

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Типовая_форма_договора_поставки.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65930

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка отделочных материалов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 12:00 GMT +301.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90800Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отделочных материалов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    561 264,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, Россия, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Юбилейная, д. 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора. Поставка продукции в соответствии с техническим заданием.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Утеплитель минераловатный URSA M-25 60ММ 800х1200ММ ТР 12220-ТИ.2001"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 2"

    "Проволока вязальная 2ММ ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная ХС-710 красно-коричневая 25КГ ГОСТ 9355-81"

    Кол-во: 24.400

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