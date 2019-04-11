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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Прием бумаги, картона и отходов от канцелярской деятельности и делопроизводства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 17:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-91-00
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прием бумаги, картона и отходов от канцелярской деятельности и делопроизводства
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.04.2019 00:00 GMT +311.04.2019 00:0011.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90794Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прием бумаги, картона и отходов от канцелярской деятельности и делопроизводства
Начальная цена
555,83
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город,Московская область, г. ВидноеРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно договору
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 1.000
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