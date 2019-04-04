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    Главная / Торги / Разработка программы экологического контроля

    Разработка программы экологического контроля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 00:0004.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90792Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90792

    Наименование закупки

    Разработка программы экологического контроля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 16:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-91-00

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Разработка программы экологического контроля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 00:00 GMT +304.04.2019 00:0004.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90792Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка программы экологического контроля

    Начальная цена

    85 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город,Московская область, г. ВидноеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги в сфере экологии Разработка программы производственного экологического контроля (ПЭК)"

    Кол-во: 1.000

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