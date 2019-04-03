Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / оказание услуг по ручному перемещению, погрузке, разгрузке имущества, перемещению имущества автотранспортом для Отделения Национального Банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального Банка РФ

    оказание услуг по ручному перемещению, погрузке, разгрузке имущества, перемещению имущества автотранспортом для Отделения Национального Банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального Банка РФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 21:5903.04.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90787Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90787

    Наименование закупки

    оказание услуг по ручному перемещению, погрузке, разгрузке имущества, перемещению имущества автотранспортом для Отделения Национального Банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального Банка РФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 16:34

    Документация процедуры

    Приложение_1_погрузка.xlsx

    Запрос_информации_25.03.2019_погрузка.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Контактный телефон

    +7 343 251-30-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    chashchinaia@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по ручному перемещению, погрузке, разгрузке имущества, перемещению имущества автотранспортом для Отделения Национального Банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального Банка РФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 21:59 GMT +303.04.2019 21:5903.04.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90787Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по ручному перемещению, погрузке, разгрузке имущества, перемещению имущества автотранспортом для Отделения Национального Банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального Банка РФ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Театральная, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оказание услуг осуществляется в соответствии с правилами внутриобъектового режима в режиме действующего предприятия по заявке заказчика за 2-3 дня до начала оказания услуг. Оплата за оказанные услуги осуществляется по счету Исполнителя путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка груза автотранспортом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Перевозка груза автотранспортом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Найм персонала для ручного перемещения, погрузки, разгрузки ТМЦ"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить