Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оказание услуг осуществляется в соответствии с правилами внутриобъектового режима в режиме действующего предприятия по заявке заказчика за 2-3 дня до начала оказания услуг. Оплата за оказанные услуги осуществляется по счету Исполнителя путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней.