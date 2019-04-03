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    Главная / Торги / 50-19 Топчев оргтехника

    50-19 Топчев оргтехника

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 01:0003.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90786Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90786

    Наименование закупки

    50-19 Топчев оргтехника

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 16:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    50-19 Топчев оргтехника

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 01:00 GMT +303.04.2019 01:0003.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90786Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    50-19 Топчев оргтехника

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, д 183025 г. Мурманск ул. Траловая 2 тел 89113057685, 89212751463 89110614432Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней после подписания заказчиком документов о приёмке товара. ЗАКАЗ и ПОСТАВКА товара осуществляются только после получения поставщиком письменного уведомления от заказчика до склада заказчика. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование форм, сертификатов, паспортов, копий отгрузочных документов на поставляемую продукцию с заказчиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель питания CyberPower 1.8М 3х0.75 IEC DE-C13 Schuko 10А 220В черный"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Источник бесперебойного питания Back-UPS CS BK650EI 9А·Ч 230В 650КВ·А 400В 284х165х91ММ APC"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Накопитель твердотельный 2.5'' Plextor PX-256S3C 256Gb SATA-III 550Мб/с"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Бокс HDD AgeStar 31UB2A16C SATA алюминий 63.5ММ золотистый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Картридж ProMega Print EP-27 черный 2500 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Маршрутизатор Mikrotik RB2011UIAS-2HND-IN Atheros AR9344 128МБ 220В 214х86ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Коммутатор неуправляемый D-Link DES-1026G 26 портов 10/100/1000BASE-TX 440х140х44ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Коммутатор неуправляемый Netis ST3105G 5 портов 1000Base-T(Gigabit Ethernet) 125х183х31ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Коммутатор неуправляемый Netis ST3108S 8 портов 10-100Base-TX 130х70х26ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Набор монтажный Gembird 31 предмет TK-NETWORK"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Патч-корд Lanmaster TWT-45-45-1.5-GY RJ45 UTP cat.5е 1.5М серый"

    Кол-во: 15.000

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