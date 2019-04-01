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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров

    Поставка хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 00:0001.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90782Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90782

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 16:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Почтовый адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Контактный телефон

    +7 831 256-18-96

    Факс

    +7 831 256-62-17

    Адрес электронной почты

    zakupki@hosp13.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 00:00 GMT +301.04.2019 00:0001.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90782Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    11 378,24

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, 51Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Без предоплаты. Доставка осуществляется на склад заказчика и включена в стоимость товара. Оплата согласно условиям договора (контракта).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отбеливатель БОС-плюс порошок 600Г Аист"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Полотенце бумажное Luscan Professional листовое V-сложения однослойное 220x230ММ бумага белый 250ЛИСТ 15ПАЧЕК 601117"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Средство чистящее Mr. Proper Лимон спрей универсальное 500МЛ ООО "Проктер Энд Гэмбл" ГОСТ 25644-96"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 4"

    "Мешки для мусора Attache ПВД 120л рулон 30мкм 70x110СМ 10ШТ черные"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Средство чистящее Пемолюкс Экстра порошок 480Г белый ТУ 2383-022-89589540-2009"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Средство для стекол Chirton флакон с курком 500МЛ для стекол и зеркал в ассортименте"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Кувшин Luminarc Арк стекло 36358 1Л; ДМ³"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Губка для мытья посуды Luscan Макси поролон/абразив 95х65х30ММ цвет в ассортименте 5ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Порошок стиральный TIDE автомат 3КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Мешки для мусора Attache ПНД 60 л 12 мкм 30 шт/упШТ зеленый (биоразлагаемые)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Средство чистящее для сантехники Санокс гель 750МЛ ТУ 2383-065-39477066"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Стакан одноразовый Эконом полипропилен прозрачный 200МЛ 100ШТ для холодного/горячего 621046"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Мыло хозяйственное Меридиан 72ПРОЦ 200Г ГОСТ 30266-95"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Кондиционер для белья концентрат Vernel 1000МЛ отдушки в ассортименте"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Бумага туалетная в рулонах Style 115580 T2 однослойная 200М 12 натурального цвета 17СМ 6СМ 9СМ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Мыло туалетное Цветы любви Сирень 90Г"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Отбеливатель Белизна 1000МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Мыло жидкое антибактериальное Зодиак Алоэ вера 5000МЛ канистра"

    Кол-во: 3.000

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