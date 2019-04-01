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Наименование закупки
Стеллаж металлический сборный с 6 полками 2500х1000х300
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 15:44
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71
Почтовый адрес
603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71
Контактный телефон
+7 831 256-29-30
Факс
--
Адрес электронной почты
gkb40@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вакурова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Стеллаж металлический сборный с 6 полками 2500х1000х300
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.04.2019 09:00 GMT +301.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90778Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стеллаж металлический сборный с 6 полками 2500х1000х300
Начальная цена
5 160,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.71Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка 10 (десять) рабочих дней с даты подписания контракта. Оплата в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта оказанных услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ГКБ № 40"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГКБ № 40"
Адрес местонахождения
603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71
Кол-во: 1.000
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