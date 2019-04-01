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    Главная / Торги / Стеллаж металлический сборный с 6 полками 2500х1000х300

    Стеллаж металлический сборный с 6 полками 2500х1000х300

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90778Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90778

    Наименование закупки

    Стеллаж металлический сборный с 6 полками 2500х1000х300

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 15:44

    Документация процедуры

    Характеристика_закупки..pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГКБ № 40"

    Юридический адрес

    603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71

    Почтовый адрес

    603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71

    Контактный телефон

    +7 831 256-29-30

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    gkb40@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вакурова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот

    Стеллаж металлический сборный с 6 полками 2500х1000х300

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 09:00 GMT +301.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90778Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стеллаж металлический сборный с 6 полками 2500х1000х300

    Начальная цена

    5 160,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.71Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка 10 (десять) рабочих дней с даты подписания контракта. Оплата в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта оказанных услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГКБ № 40"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГКБ № 40"

    Адрес местонахождения

    603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллаж СТФ металл 2500х1000х300ММ (стойка 250 (к ней:подпятник, 4 уголка жесткости, 8 комплектов крепежа)-4 шт., полка 100х30 (8 комплектов крепежа)-5 шт., стенка 100х30-4 шт., стенка 50х30-2 шт.)"

    Кол-во: 1.000

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