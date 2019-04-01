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    Главная / Торги / Закупка сплит системы

    Закупка сплит системы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90774Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90774

    Наименование закупки

    Закупка сплит системы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 14:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 495 504-17-78

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    lazutin@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазутин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка сплит системы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 10:00 GMT +301.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90774Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сплит системы

    Начальная цена

    579 027,77

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.77Б.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель оплачивает Поставщику 100% цены Товара в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки Товара по качеству.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок наружный General AOHG 30 LETL WS-RAC-71 220-240В/50Гц 53Дб 8500Вт 10000Вт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Блок внутренний General AUHG 30 LRLE 220/50 2.65кВт 2.77кВт 85м2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Сплит-система General AOHG 36 LATT 10.0КВТ 11.2КВТ 100М² 1290х900х330ММ с низкотемпературным комплектом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Сплит-система General AUHG36LRLA/ AOHG36LATT 10.0КВТ 11.2КВТ 100М² 288х840х840ММ 1290х900х330ММ с низкотемпературным комплектом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Панель декоративная потолочная General UTG-UGGAW 50х950х950ММ"

    Кол-во: 2.000

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