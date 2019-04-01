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    Главная / Торги / Поставка контейнеров для дезинфекции и стерилизации медицинского назначения 63

    Поставка контейнеров для дезинфекции и стерилизации медицинского назначения 63

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90772Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90772

    Наименование закупки

    Поставка контейнеров для дезинфекции и стерилизации медицинского назначения 63

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 16:21

    Документация процедуры

    Спецификация.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 292-89-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка контейнеров для дезинфекции и стерилизации медицинского назначения 63

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 08:00 GMT +301.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90772Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контейнеров для дезинфекции и стерилизации медицинского назначения 63

    Начальная цена

    15 375,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Космическая, 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата договора осуществляется в безналичном порядке с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен. Безналичный расчет с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен, оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня представления документов на оплату выставленных в соответствии с документами о приемке. Основанием для оплаты Товара служит счет, счет-фактура (при наличии) на оплату поставленной партии Товара, выставленный Поставщиком, и накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер для дезинфекции и стерилизации ЕДПО-1-02 полимерный 1ЛИТР(ДМ³) ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4) 223х149х91ММ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 2"

    "Контейнер для дезинфекции и стерилизации ЕДПО-3-01 3ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 8.000

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    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.03.2019 07:00(GMT+03:00)
    54 158
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