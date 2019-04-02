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    Главная / Торги / Поставка отделочных материалов

    Поставка отделочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90771Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90771

    Наименование закупки

    Поставка отделочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 15:09

    Документация процедуры

    4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    1.1_Приложение_№№_8,9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    Необходимые_документы_контрагента.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка отделочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 07:00 GMT +302.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90771Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отделочных материалов

    Начальная цена

    253 084,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, территория Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации ООО "Газпром добыча Уренгой"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях: - оплата поставляемой продукции осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями договора. В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований. Обращаю Ваше внимание, что согласно п. 7.8 договора Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки Продукции должен представить в наш адрес информацию о цепочке организаций до производителя продукции (его официального дилера, дистрибьютора) и документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность этих организаций. За несоблюдение данных условий, Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.5 договора. - поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). - датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика и подписания Товарной накладной. - стоимость продукции включает транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уголок KS25 ПВХ 2700х25х25ММ белый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Пол наливной самонивилирующийся финишный Boden Nivelir Bergauf 25кг"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 3"

    "Панель ПВХ "Кронапласт" белый матовый 3000х250x10ММ"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 4"

    "Уголок КS30 2700x30x30мм ПВХ белый"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 5"

    "Изделие из поливинилхлорида . Заглушка подоконника 600ММ цвет-белый"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 6"

    "Подоконник пластик белый 500ММ"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 7"

    "Порог-стык средний ПС03 1350х37ММ бронза 04 ООО "Лука""

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 8"

    "Порог-стык средний ПС03 900х37мм бронза 04 ООО "Лука""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Порог-угол с 2-мя противоскользящими вставками 68Х5.5Х22.5 алюминиевый черный"

    Кол-во: 115.000

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    Прием заявок:
    29.01.2019 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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