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    Главная / Торги / Закупка консервированных продуктов

    Закупка консервированных продуктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 00:0001.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90761Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90761

    Наименование закупки

    Закупка консервированных продуктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 13:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

    Юридический адрес

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,

    Почтовый адрес

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27

    Контактный телефон

    +7 83148 5-10-06

    Факс

    Адрес электронной почты

    psk@gboupsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шершнев Алексей Трифонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка консервированных продуктов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 00:00 GMT +301.04.2019 00:0001.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90761Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка консервированных продуктов

    Начальная цена

    62 537,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607400 г.Перевоз, пр-кт Советский, д.27Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится после получения товара на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной в течение 10 банковских дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

    Адрес местонахождения

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кукуруза консервированная сладкая АРО 400Г жестяная банка ГОСТ 53958-2010"

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 2"

    "Молоко сгущенное вареное 370Г ТУ9226003-18731365-03"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Икра овощная кабачковая Клинцы стекло банка 500Г"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 4"

    "Сок 3ЛИТР(ДМ³) стекло банка ГОСТ Р 53137-2008"

    Кол-во: 196.000

    "Позиция 5"

    "Молоко сгущенное цельное 380Г ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 63.000

    "Позиция 6"

    "Повидло ГОСТ 32099-2013"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 7"

    "Консервы из сайры в масле 230Г ГОСТ 13272-2009"

    Кол-во: 41.000

    "Позиция 8"

    "Огурцы консервированные 3000МЛ ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 9"

    "Горошек зеленый 400Г Файн Лайф ж/б ГОСТ Р 54050-2010"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Паста томатная Астраханка 1000Г ст/б ГОСТ 54678-2011"

    Кол-во: 50.000

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