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    Главная / Торги / Поставка видеооборудования для фиксации газоопасных работ для ООО "Газпром газобезопасность"

    Поставка видеооборудования для фиксации газоопасных работ для ООО "Газпром газобезопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 09:0004.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90750Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90750

    Наименование закупки

    Поставка видеооборудования для фиксации газоопасных работ для ООО "Газпром газобезопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 14:14

    Документация процедуры

    Техническое_задание.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-10

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка видеооборудования для фиксации газоопасных работ для ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 09:00 GMT +304.04.2019 09:0004.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90750Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка видеооборудования для фиксации газоопасных работ для ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    191 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область,Московская область, РФ, 416163, Астраханская область, Красноярский район, промышленная зона, ул. Монтажников, д. 5.; РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя:РФ, 416163, Астраханская область, Красноярский район, промышленная зона, ул. Монтажников, д. 5.; РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в срок не позднее 31 декабря 2019 года.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система видеонаблюдения 1 канальный ADH 1080P видеокамера SVA-7112V2-1ШТ/ видеорегистратор Spezvision HQ-9904-1ШТ/ HDD 1 Tb WD Purple-1ШТ/ автомобильный монитор SHO-ME 43D (или аналог)-1ШТ/ преобразователь ПН 24/12-12А-1ШТ/ комплект кабелей для подключения/ разветвитель питания WP1-4B-1ШТ/ переходник HDMI-2AV-1ШТ/ штатив на треноге"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Система видеонаблюдения 1 канальный ADH 1080P видеокамера SVA-7112V2-1ШТ/ видеорегистратор Spezvision HQ-9904-1ШТ/ HDD 1 Tb WD Purple-1ШТ/ автомобильный монитор SHO-ME 43D (или аналог)-1ШТ/ преобразователь ПН 24/12-12А-1ШТ/ комплект кабелей для подключения/ разветвитель питания WP1-4B-1ШТ/ переходник HDMI-2AV-1ШТ/ штатив на треноге"

    Кол-во: 4.000

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    39 237
    Лоты:
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    Регион:
    Оренбургская область
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