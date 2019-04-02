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    Главная / Торги / Поставка МТР (Клапан, ремкоплект)

    Поставка МТР (Клапан, ремкоплект)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90744Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90744

    Наименование закупки

    Поставка МТР (Клапан, ремкоплект)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 13:31

    Документация процедуры

    1._Тех_задание_на_поставку_ЗЧ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР (Клапан, ремкоплект)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 07:00 GMT +302.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90744Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР (Клапан, ремкоплект)

    Начальная цена

    333 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Новый Уренгой, Западная промзона, автоколонна № 7 УТТиСТ ООО "Газпром добыча Ямбург"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    статья «МТР на технологические нужды и капитальный ремонт» а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.» (пункт включается в текст Договора, если указана статья платежного баланса «МТР на технологические нужды и капитальный ремонт», а Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства); б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.» (пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Ремкомплект Вк.803.00.01 РК для всасывающего клапана 1-ой ступени Барренс АО"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть Ремкомплект Нк.803.00.01 РК для нагнетательного клапана 1-ой ступени Барренс АО"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть Ремкомплект Кл.Прт.220.00.000 РК к клапану приоритета Кл.Прт.220.00.000 Барренс АО"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть Клапан приоритета Кл.Прт.220.00.000 10ММ 250МПа Барренс АО"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Запасная часть Клапан обратный КО ст.20Х13 10ММ 25МПа Барренс АО"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Запасная часть Клапан обратный КО ст.20Х13 20ММ 25МПа Барренс АО"

    Кол-во: 1.000

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