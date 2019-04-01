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    Главная / Торги / Очистители UNITOR ТБС Саутрн буровой сезон 2019

    Очистители UNITOR ТБС Саутрн буровой сезон 2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 01:0001.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90739Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90739

    Наименование закупки

    Очистители UNITOR ТБС Саутрн буровой сезон 2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 12:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Очистители UNITOR ТБС Саутрн буровой сезон 2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 01:00 GMT +301.04.2019 01:0001.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90739Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Очистители UNITOR ТБС Саутрн буровой сезон 2019

    Начальная цена

    369 980,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа 30 рабочих дней, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство для очистки воды морской Bioguard Plus 25Л 778918"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Средство для очистки воды охлаждающей Rocor NB Liquid 25Л 571356"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Средство дезинфицирующее жидкое Gamazyme BTC 1Л 12ШТ UNITOR"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 4"

    "Очиститель Gamazyme TDS KGS CARTONS 656 743146"

    Кол-во: 40.000

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