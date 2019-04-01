Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за принятый Товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня приемки Грузополучателем Товара. Поставщик обязуется предоставить Грузополучателю в момент передачи Товара вместе с накладной, заполненной по форме ТОРГ-12 и счетом-фактурой (если это обязательно по действующему законодательству РФ), иные документы, подтверждающие его качество (сертификат соответствия, а по требованию – и другие документы). Поставщик обязуется предоставлять Грузополучателю полностью заполненные первичные документы, подтверждающие передачу Товара и счета-фактуры, которые должны быть заполнены Поставщиком реквизитами Покупателя в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ и иных нормативных актов, предъявляемыми к первичным учетным документам. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего пункта, Покупатель вправе соразмерно увеличить срок оплаты полученного Товара на срок устранения Поставщиком нарушений, допущенных при заполнении первичных документов и счетов-фактур.