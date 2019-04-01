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Наименование закупки
Поставка автомобильных шин для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 12:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильных шин для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.04.2019 12:00 GMT +301.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90738Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных шин для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Начальная цена
51 395,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, 356110, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Рыздвяный, ул. Восточная, 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый Товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня приемки Грузополучателем Товара. Поставщик обязуется предоставить Грузополучателю в момент передачи Товара вместе с накладной, заполненной по форме ТОРГ-12 и счетом-фактурой (если это обязательно по действующему законодательству РФ), иные документы, подтверждающие его качество (сертификат соответствия, а по требованию – и другие документы). Поставщик обязуется предоставлять Грузополучателю полностью заполненные первичные документы, подтверждающие передачу Товара и счета-фактуры, которые должны быть заполнены Поставщиком реквизитами Покупателя в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ и иных нормативных актов, предъявляемыми к первичным учетным документам. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего пункта, Покупатель вправе соразмерно увеличить срок оплаты полученного Товара на срок устранения Поставщиком нарушений, допущенных при заполнении первичных документов и счетов-фактур.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
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