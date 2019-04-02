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    Главная / Торги / Поставка шин для легкового автомобиля для нужд ООО "Газпром трнассервис"

    Поставка шин для легкового автомобиля для нужд ООО "Газпром трнассервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 13:0002.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90736Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90736

    Наименование закупки

    Поставка шин для легкового автомобиля для нужд ООО "Газпром трнассервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 11:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 86148 5-58-65

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    r.buranbaev@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буранбаев Руслан Рафикович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шин для легкового автомобиля для нужд ООО "Газпром трнассервис"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 13:00 GMT +302.04.2019 13:0002.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90736Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шин для легкового автомобиля для нужд ООО "Газпром трнассервис"

    Начальная цена

    92 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, поставка в течение 7 календарных дней, приложение счета (КП) обязательно

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина для легковых автомобилей Pirelli P Zero 295/40 R21 111 Y XL(RF)"

    Кол-во: 4.000

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