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    Главная / Торги / Пасты и компаунды molykote (ТБС Сатурн) буровой сезон

    Пасты и компаунды molykote (ТБС Сатурн) буровой сезон

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 01:0002.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90735Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90735

    Наименование закупки

    Пасты и компаунды molykote (ТБС Сатурн) буровой сезон

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 10:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Пасты и компаунды molykote (ТБС Сатурн) буровой сезон

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 01:00 GMT +302.04.2019 01:0002.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90735Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пасты и компаунды molykote (ТБС Сатурн) буровой сезон

    Начальная цена

    42 466,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компаунд Molykote 111 банка 1000Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

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    Кол-во: 3.000

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