Услуги по проведению обучения на курсах повышения квалификации по программе "Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд" для ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный Диспансер"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 90726 Наименование закупки Услуги по проведению обучения на курсах повышения квалификации по программе "Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд" для ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный Диспансер" Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Способ реализации Дата публикации

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Организатор Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"

Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД" Юридический адрес 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16, Почтовый адрес 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16 Контактный телефон +7 8313 28-52-27 Факс Адрес электронной почты tbcsek@bk.ru Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

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