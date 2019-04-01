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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Материалы для отопительных систем
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 11:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
Почтовый адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Контактный телефон
+7 3452 54-60-71
Факс
+7 3452 54-60-29
Адрес электронной почты
a.diyanov@tmotor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Говердовский Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Материалы для отопительных систем
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.04.2019 22:00 GMT +301.04.2019 22:0001.04.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90720Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Материалы для отопительных систем
Начальная цена
56 739,56
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 625007, г.Тюмень, пл. Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В приложенном договоре
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Кол-во: 10.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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