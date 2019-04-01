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    Главная / Торги / Материалы для отопительных систем

    Материалы для отопительных систем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 22:0001.04.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90720Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90720

    Наименование закупки

    Материалы для отопительных систем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 11:19

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 54-60-71

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    a.diyanov@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Говердовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материалы для отопительных систем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 22:00 GMT +301.04.2019 22:0001.04.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90720Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы для отопительных систем

    Начальная цена

    56 739,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625007, г.Тюмень, пл. Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В приложенном договоре

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиатор отопительный чугунный МС-140М2-500 7СЕКЦ Луганск"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Радиатор отопительный чугунный МС-140М2-500 4СЕКЦ Луганск"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Сгон стальной 15ММ 110ММ б/комплекта ГОСТ 8969-75"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Муфта короткая ВР/ВР Ду15 чугун ГОСТ 8954-75"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Кран шаровый рычаг LD Pride 47.15 латунь 11б27п1 Ду15 Ру40"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Кран шаровый Маевского под отвертку Ogint 019-0681 Ду15"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Пробка радиаторная проходная левая чугунная Ду20х32"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Пробка радиаторная проходная правая чугунная Ду20х32"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Прокладка кольцевая паронит Ду32ММ Ру10-40МПа ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 40.000

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