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Наименование закупки
Поставка знаков и плакатов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-04-00
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
nghk@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка знаков и плакатов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.04.2019 07:00 GMT +302.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90719Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка знаков и плакатов
Начальная цена
251 538,31
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость поставляемой Продукции включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе инфляционные ожидания и финансовые риски, налоги, пошлины, сборы и другие, обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Транспортные расходы по доставке Продукции до адресата и сопутствующие им сборы включены в стоимость продукции и будут оплачены Поставщиком. Оплата поставленной Продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в Договоре в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Поставщик обязуется обеспечить поставку в течение 40 (сорока) рабочих дней с момента подписания Договора поставки обеими сторонами.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 34.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 33.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 100.000
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