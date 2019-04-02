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    Главная / Торги / Поставка знаков и плакатов

    Поставка знаков и плакатов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90719Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90719

    Наименование закупки

    Поставка знаков и плакатов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 10:53

    Документация процедуры

    Приложение_к_договору_№_1_от_20.02.2019_Постава_знаков_и_плакатов_(1356031_v2).XLS

    Дог._от_20.02.2019_Поставка_знаков_и_плакатов_(1356029_v4).DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка знаков и плакатов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 07:00 GMT +302.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90719Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка знаков и плакатов

    Начальная цена

    251 538,31

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость поставляемой Продукции включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе инфляционные ожидания и финансовые риски, налоги, пошлины, сборы и другие, обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Транспортные расходы по доставке Продукции до адресата и сопутствующие им сборы включены в стоимость продукции и будут оплачены Поставщиком. Оплата поставленной Продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в Договоре в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Поставщик обязуется обеспечить поставку в течение 40 (сорока) рабочих дней с момента подписания Договора поставки обеими сторонами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вывеска фасадная 700х500ММ металлокомпозит 3ММ/алюминий"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Лента оградительная красно-белая 75ММ 250М DOR9"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Лента оградительная красно-белая 75ММ 250М DOR9"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Знак дорожный 1.3.2 "Многопутная железная дорога" ГОСТ Р 52290-2004"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Знак дорожный 1.3.2 "Многопутная железная дорога" ГОСТ Р 52290-2004"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Знак дорожный 1.2 "Железнодорожный переезд без шлагбаума" ГОСТ Р 52290-2004"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Знак дорожный 1.2 "Железнодорожный переезд без шлагбаума" ГОСТ Р 52290-2004"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 8"

    "Комплект дорожных знаков 1.4.1/ 1.4.2/ 1.4.3/ 1.4.4/ 1.4.5/ 1.4.6 "Приближение к железнодорожному переезду" 350х700ММ оцинкованная сталь/ пленка самоклеющаяся 6ШТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 9"

    "Лента оградительная красно-белая 75ММ 250М DOR9"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Знак Не включать! Работают люди 200х100ММ пластик/композит"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "Знак электробезопасности Осторожно электрическое напряжение 40х40ММ самоклеящаяся пленка"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Знак предупреждающий электробезопасности A06 Осторожно! Электрическое напряжение 100х100ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Трафарет TIB3 225-1200х1200-PT для нанесения напольной разметки пластиковый 1200х1200 елочка с шагом 100ММ"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 14"

    "Табличка "Осторожно сход снега с кровли" 300х150ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Знак безопасности запрещающий Р 01 Запрещается курить 400х300ММ пластик ПВХ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 16"

    "Табличка кабинетная информационная 300х90ММ анодированный алюминий 1ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Табличка кабинетная 300х120ММ на аллюминиевом профиле с нанесением пленки Oracal"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Табличка Шильд с логотипом "Просьба не беспокоить", "Нужна уборка". 4+4, защитная ламинация пластика 4+4 , толщина изделия от 0,7 мм до 9мм. Отверстие под ручку 5 см"

    Кол-во: 100.000

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