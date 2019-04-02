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    Главная / Торги / Поставка электрокотельного оборудования автономного отопления для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка электрокотельного оборудования автономного отопления для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 08:3002.04.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90718Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90718

    Наименование закупки

    Поставка электрокотельного оборудования автономного отопления для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 11:13

    Документация процедуры

    Договор_оборудование_ZOTA.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрокотельного оборудования автономного отопления для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 08:30 GMT +302.04.2019 08:3002.04.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90718Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрокотельного оборудования автономного отопления для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деталь котла Блок электронагревателей трубчатых тип П ТЭНБ Zota-Lux 6КВТ (2") 7.4ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Деталь котла Плата БС Zota 1-3-6 V2 Zota-Lux, МК 12В в сборе 3548"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Деталь котла Блок электронагревателей трубчатых тип П ТЭНБ Zota-100 Lux 16.7КВТ (G2) 7.4ММ 2893 Zota"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 4"

    "Деталь котла Блок управления БУ Zota И1-3-6 V2 7044 Zota"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Деталь котла Датчик температуры воздуха ЭВТ ЭВТМ Zota-60…100 Lux 0818 Zota"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Деталь котла Датчик уровня воды Zota U1-3-6 V2 Zota-60…100 Lux 2706 Zota"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Котел электрический Zota-12 Lux 12КВТ 380В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Котел электрический Zota-100 Lux 100КВТ 380В"

    Кол-во: 1.000

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