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    Главная / Торги / Поставка дезинфеканта

    Поставка дезинфеканта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 07:0009.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90712Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90712

    Наименование закупки

    Поставка дезинфеканта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 10:22

    Документация процедуры

    Приложение_к_договору_№_1_от_26.02.2019_Поставка_дезинфеканта_(1358980_v2).XLSX

    Дог._от_26.02.2019_Поставка_дезинфеканта_(1358978_v3).DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дезинфеканта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.04.2019 07:00 GMT +309.04.2019 07:0009.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90712Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дезинфеканта

    Начальная цена

    72 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, строительная площадка ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость поставляемого Товара включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе инфляционные ожидания и финансовые риски, налоги, пошлины, сборы и другие, обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Транспортные расходы по доставке Товара до адресата и сопутствующие им сборы включены в стоимость Товара и будут оплачены Поставщиком. Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в Договоре в течение месяца следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Поставщик обязуется обеспечить поставку в течение 40 (сорока) календарных дней с момента подписания Договора поставки обеими сторонами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Биоцид быстродействующий Инасол ДБ65 основа 5% раствора дибромо-нитрило-пропионамида (DBNPA)"

    Кол-во: 40.000

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