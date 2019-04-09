Условия договора

Условия оплаты и доставки

Стоимость поставляемого Товара включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе инфляционные ожидания и финансовые риски, налоги, пошлины, сборы и другие, обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Транспортные расходы по доставке Товара до адресата и сопутствующие им сборы включены в стоимость Товара и будут оплачены Поставщиком. Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в Договоре в течение месяца следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Поставщик обязуется обеспечить поставку в течение 40 (сорока) календарных дней с момента подписания Договора поставки обеими сторонами.