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Наименование закупки
Поставка дезинфеканта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-04-00
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
nghk@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дезинфеканта
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.04.2019 07:00 GMT +309.04.2019 07:0009.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90712Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дезинфеканта
Начальная цена
72 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, строительная площадка ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость поставляемого Товара включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе инфляционные ожидания и финансовые риски, налоги, пошлины, сборы и другие, обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Транспортные расходы по доставке Товара до адресата и сопутствующие им сборы включены в стоимость Товара и будут оплачены Поставщиком. Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в Договоре в течение месяца следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Поставщик обязуется обеспечить поставку в течение 40 (сорока) календарных дней с момента подписания Договора поставки обеими сторонами.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Кол-во: 40.000
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