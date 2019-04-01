Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Книги (30, Черский)

    Книги (30, Черский)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 01:0001.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90711Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90711

    Наименование закупки

    Книги (30, Черский)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 10:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Книги (30, Черский)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 01:00 GMT +301.04.2019 01:0001.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90711Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Книги (30, Черский)

    Начальная цена

    16 989,77

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа 30 рабочих дней, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Судовая литература ИАМСАР. Издание 2016 г. Международное авиационное и морское наставление по поиску и спасанию, книга 3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Извещение мореплавателям Российские и международные условные знаки, используемые на морских картах УНиО МО РФ. Адм. № 9025"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 80338
    Карты ТБС Сатурн (50)
    Карты ТБС Сатурн (50)
    80338
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    3 390
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 80417
    Карта навигационная ( Сатурн, 50)
    Карта навигационная ( Сатурн, 50)
    80417
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    1 864
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 80745
    118-18 Стрижов пособия
    118-18 Стрижов пособия
    80745
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    34 639
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 81903
    Голицын 03-19 Навигационные карты
    Голицын 03-19 Навигационные карты
    81903
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.01.2019 01:00(GMT+03:00)
    25 667
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калининградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить